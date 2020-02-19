Büyükada Davası'nda karar çıkmadı, duruşma ertelendi

Karar duruşması olarak öngörülen dava, avukat savunmaları tamamlanmadığı için 3 Nisan 2020’ye ertelendi.







Duruşmada Taner Kılıç, Günal Kurşun, Veli Uca, Şeyhmus Özbek, İlknur Üstün, Nejat Taştan savunmalarını yaptıktan sonra müdafi Erdal Doğan, duruşmaya katılamayan sanıkların da esasa ilişkin savunmalarını mahkemeye sundu.





Sonrasında Murat Dinçer, Hülya Gülbahar, Oya Aydın’ın aralarında bulunduğu müdafi avukatlar da savunmalarını yaptı.





11 sanık, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılanıyor.





Sanıklardan altısının (Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu) 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istenmiş, diğer beş sanığın ise beraatleri talep edilmişti.





Duruşmaya Hollanda, Almanya, İrlanda gibi konsolosluklar ve başta Uluslararası Af Örgütü temsilcileri olmak üzere uluslararası STK’lardan çok sayıda gözlemci katıldı.





İnsan hakları savunucuları 5 Temmuz 2017'de İstanbul Büyükada'daki bir otelde "İnsan hakları savunucularının korunması dijital güvenliği" konulu bir toplantı düzenlemek için bir araya gelmiş, polis toplantıya baskın düzenleyerek 10 hak savunucusunu gözaltına almıştı.





25 Ekim 2017'de görülen ilk duruşmada, tutuklu 8 kişi de serbest bırakılmıştı.