'Büyükada Davası'nda karar çıktı: Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'a hapis cezası verildi

Kamuoyunda 'Büyükada Davası' olarak bilinen 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davada karar açıklandı.





Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'a 6 yıl 3 ay, Günal Kuşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran'a 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi.





Diğer yargılanan kişilerden Nalan Erkem, İlknur Üstün, Ali Gharavi, Peter Steudtner, Veli Acu, Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli hakkında ise beraat kararı çıktı.





Uluslararası Af Örgütü'nden Andrew Gardner kararı Twitter mesajında eleştirdi ve "Bu kabul edilemez. Suçlamalar absürt, delil yok. Üç yıllık yargı sürecinin ardından Taner Kılıç örgüt üyeliğinden hüküm giydi. Özlem (Dalkıran) ve Günal (Kuşun) örgüte yardımdan hüküm giydi. Zulüm devam ediyor. Hepsi aklanana kadar mücadeleyi bırakmayacağız" dedi.