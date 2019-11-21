Büyükanıt'ın mezara götürdüğü sırlar!

28 Ağustos 2006 ile 30 Ağustos 2008 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 25’inci Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Yaşar Büyükanıt sırlarıyla birlikte öldü.







Bu sabah 79 yaşında hayatını kaybeden Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt da üç gün önce hayatını kaybetmişti.





Büyükanıt, 27 Nisan 2007 tarihinde o gün de iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) karşı verdiği e-muhtıra ve İstanbul Dolmabahçe Saray'ında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair soruları cevapsız bırakmıştı.





27 NİSAN E-MUHTIRASI HAKKINDA DAVA AÇILMADI!







TSK, Yaşar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanı olduğu 27 Nisan 2007 tarihinde saat 23:20'de Genelkurmay'ın resmi internet sayfasında bir bildiri paylaştı.





Tarihe "e-muhtıra" olarak geçen bildiri, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile de bağdaştırılıp tartışılmıştı.





2012 senesinde TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na 27 Nisan ile ilgili açıklamalar yapan Büyükanıt, o dönemin başbakanı ve AKP lideri Erdoğan’ı şahit göstermiş ve "Muhtıra değildi. Bu, laiklik hassasiyetini meydana koyan bir metindir." demişti.





Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın imzası ile 27 Nizan 2007'de Erdoğan'ın başkanlığındaki AKP hükümetine muhtıra vermişti.





"DOLMABAHÇE GÖRÜŞMESİ BENİMLE MEZARA GİDECEK"





27 Nisan e-Muhtırası'nın akabinde dönemin Başbakanı Erdoğan, 5 Mayıs 2007'de İstanbul Dolmabahçe'de Başbakanlık Ofisi’nde dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile planlı olmayan bir görüşme gerçekleştirmişti.





Erdoğan, Büyükanıt ile yaptığı görüşme ile ilgili "Büyükanıt açıklarsa ben de açıklarım." ifadelerini kullanmıştı.





Büyükanıt ise Erdoğan ile yaptığı Dolmabahçe görüşmesine dair sorulara, "Benimle mezara gidecek." cevabını vermişti.





Büyükanıt, Dolmabahçe'de yapılan görüşmeye dair gazeteci Fikret Bila'ya 2009 yılında verdiği mülakatta şunları dile getirmişti: "Bu hususta ilk ve son defa konuşuyorum. Ben olduğum görevler itibariyle dönemin başbakanları rahmetli Bülent Ecevit ile de Mesut Yılmaz ile de bu tarz görüşmeler gerçekleştirdim. Bunlar devlet işidir. Dolmabahçe görüşmesi de öyledir."