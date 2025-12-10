Samanyolu Haber /Gündem / Büyükçekmece Adliye soygununda 5 tutuklama /10 Aralık 2025 22:18

Büyükçekmece Adliye soygununda 5 tutuklama

Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet deposu soygununa ilişkin soruşturma kapsamında, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edilmesiyle ilgili firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

SHABER3.COM

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın, 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtığı belirlenmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan emanet memuru Kemal Demir, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı: Altınlar böyle kaçırılmış!Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı: Altınlar böyle kaçırılmış!

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik yapılan operasyonda Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderi ile altınları yüklediği araçta bulunduğu kamera görüntüleriyle belirlenen 1 kişi ve altınların bir kısmını almak üzere olay yerine geldiği tespit edilen başka bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi, 7 Aralık'ta gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Yürütülen soruşturmada iki kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 13'e yükseldi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturma kapsamında, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edilmesiyle ilgili firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
