Büyükelçi Barack: S-400 aktif kullanılmadı F-35 krizi 4-6 ay içinde çözülebilir!

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşadığı F-35 kriziyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Bir gazetecinin “Türkiye’nin elindeki Rus sistemlerinden kurtulmaya yakın olup olmadığı” sorusuna Barrack “Evet” yanıtını verdi.





Barrack’a göre Ankara, S-400’lerin “operasyonelliği” konusunda ABD’nin temel kaygılarını büyük ölçüde giderdi.Amerikan haber kuruluşu Bloomberg’in haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen bir konferansta konuşan Barrack, S-400 sistemlerinin Türkiye’de aktif kullanılmaması nedeniyle ABD’nin “S-400’lerin çalışır durumda olmasıyla ilgili teknik ve güvenlik kaygısı”nın ortadan kalktığını söyledi.Ancak Türkiye’nin S-400’lere sahip olmaya devam etmesi, ABD açısından “çözülmesi gereken temel sorun” olmaya devam ediyor. Barrack, “Benim kanaatim bu sorunların önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceği yönünde” dedi.Türkiye yaklaşık 10 yıl önce Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın aldı. Bunun sonucunda ABD, Türkiye’yi CAATSA yaptırımlarına dahil ederek F-35 savaş uçağının üretim ve satış programından çıkardı.Washington, S-400’lerin F-35’in radarda görünmezlik kabiliyetini tehlikeye atacağını savunmuş, Ankara ise sistemi NATO altyapısına entegre etmeyeceğini açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump eylül ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlamış, S-400 meselesi tekrardan gündeme gelmişti. Trump o dönemde “Türkiye F-35 satın alabilir, Erdoğan bizim için bir şey yapacak” ifadelerini kullanmış ancak ayrıntı vermemişti.