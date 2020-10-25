Samanyolu Haber /Gündem / Büyükelçi Karlov Suikasti Dosyası Brüksel'de açıldı /25 Ekim 2020 15:59

Büyükelçi Karlov Suikasti Dosyası Brüksel'de açıldı

2016 yılına damgasını vuran olaylardan biri şüphesiz Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da, hem de bir polis memuru tarafından suikastla öldürülmesiydi. Üzerinden dört yıl geçmesine rağmen bu suikast ve arkasındaki güçlerin hala karanlık sır perdesi ardında bulunması dikkati çekiyor. Türkiye'de iktidar güdümündeki yargı sisteminin Hizmet Hareketi'ne yönelik suçlamalarından biri olarak kullandığı suikastın arkasındaki gerçekse çok farklı.

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Brüksel merkezli Solidarity with Others Derneği, kara propaganda malzemesi yapılmaya çalışılan kanlı cinayetin dosyasını açtı.

"Manipüle Edilen Büyükelçi Suikastı Dosyası" adıyla hem Türkçe hem de İngilizce olarak çıkarılan araştırma raporu, Türkiye mahkemelerinde yapılan yargılamaların hangi hukuk dışı iddianamelerle gerçekleştiğini ve manipüle edildiğini, Türkiye'de üst düzeyde korunması gereken yabancıların nasıl güvenlik zafiyetlerine kurban edildiğini ve Hizmet Hareketi'ne karşı yürütülen cadı avının boyutlarını çizmeye çalışıyor. Rusya Federasyonu'nun olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma da özel bir bölüm olarak ele alınıyor.

Raporda kamuoyunda 17-25 Aralık Yolsuzluk Operasyonu olarak bilinen soruşturmalar sonrası dağıtılan yargı, emniyet ve medya düzeninin adım adım yozlaşması işlenirken, sonrasında 15 Temmuz darbe girişimiyle doruğa çıkan tasfiyeler ve suikast arasındaki ilişkiye de dikkat çekiliyor.

Polis memuru Mevlüt Altıntaş'ın işlediği suikast sonrası savcılık tarafından yazılan yüzlerce sayfalık iddianamede dile getirilen iddiaların birer birer çürütüldüğü raporda, savcı Adem Akıncı'nın radikal dinci örgütlerle adım adım gelişen ilişkileri olan ve sonunda 'şehit olma' arzusuyla cinayeti işleyen Altıntaş'ın radikal örgüt bağlantılarına hiç odaklanmamasına dikkat çekiliyor. Onlarca kişinin ifadesine ve ele geçirilen dijital delillerde Altıntaş'ın açıkça görülen cihatçı örgüt bağlantılarının neredeyse hiç soruşturulmadığı ve yine bütün iddianame boyunca Hizmet Hareketi'yle bağlantıları olup olmadığına odaklanılması dikkati çekiyor. Emniyet güçlerinin, suikastçi polis Mevlüt Altıntaş'ın Hizmet Hareketi'yle bağlantısının bulunamadığına dair itiraf ve raporlarının da yer aldığı raporda Altıntaş'ın ailesinin geçmişinin didik didik edilerek bir bağlantı bulunmaya çalışılması, hiçbir bağlantı bulunamadığı için de 'kripto' ilan edilme serencamesi ortaya konuyor.

Bunun yanında Suriye savaşının en hararetli döneminin yaşanmasına rağmen can güvenliği Türkiye Cumhuriyeti devletine emanet edilmiş olan Büyükelçi Karlov'un sivil ya da resmi herhangi bir koruma ya da polis tarafından korunmuyor olması skandalına değinilen raporda, güvenlik zafiyeti ve suikastçinin göz göre göre infaz edilmesinin altında yatan olası sebepler sorgulanıyor.

4 bölümden oluşan raporda dikkat çeken noktalar şunlar:

-Türkiye yargısı nasıl adım adım bitirildi, soruşturmalar ve mahkemeler nasıl çalışıyor?

-Suikastçi polis Mevlüt Altıntaş nasıl adım adım radikal düşüncelerin etkisi altına girdi?

-Savcı, suikastçının radikal örgüt bağlantılarının üstünü nasıl örttü, El Kaide Türkiye sorumlusu ile katilin görüşmesi nasıl görmezden gelindi?

-Katil Altıntaş'ın ailesinin ve kendisinin Hizmet Hareketi'yle bağlantısının olmadığı Emniyet araştırmalarında nasıl itiraf edildi?

-Hizmet Hareketi bağlantıları bulunamayan tetikçi nasıl "olsa olsa kripto'dur" dendi?

-Cihatçı kesimde sıkça görülen "şehit olup günahlarından arınma düşüncesi" tetikçi Altıntaş'ı Rus hayat kadınlarıyla çarpık ilişkilere nasıl sürükledi?

-Samanyolu TV'de yıllar önce yayınlanan bir dizi senaryosunun cinayetle ilişkilendirilmesine kadar varan ve hayal gücü sınırlarını zorlayan iddialar neler?

-Maktul Karlov'un eşine suikast öncesi Moskova'dan gelen esrarengiz telefonun anlamı ne?

-Altıntaş Karlov'u katlettikten sonra 20 dakika boyunca neden polislerin gelmesini bekledi? 

-Olay yerine çok geç gelen polis neden Altıntaş'ı 33 kurşunla vurarak öldürdü ve sonsuza kadar susturmayı tercih etti?

-Rusya Federasyonu kendi içinde nasıl bir soruşturma yürüttü ve hangi sonuca vardı?

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