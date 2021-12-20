Büyükelçi Karlov'u öldüren katilin çantasından ve yazdığı nottan neler çıktı?

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın olaydan önce el yazısıyla yazdığı not ve Altıntaş'a ait iki çantanın görüntüleri ortaya çıktı.







Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, 19 Aralık 2016'da Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u katıldığı bir resim sergisinde 9 kurşunla katletmişti. Olay yerine giden Özel Harekât Polisleri saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.





Suikasttan sonra başlatılan soruşturma kapsamında katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın kaldığı otelin 204 numaralı odasında arama yapıldı. Odatv'nin haberine göre aramada, katil Altıntaş’ın montunun cebinden “Allah’ın kelimesini yüceltmek” cümlesiyle başlayan el yazısı bir nota ulaşıldı. Notun son cümlesi “Allahu Ekber! İzzet İslamındır” sözleriyle bitiyor.





Olay yeri inceleme ekipleri aramada saldırgana ait siyah iki çantaya ulaştı. Biri suikast silahına ait olduğu belirtilen silah çantasıydı. Çanta içerisinde mermiler ve silaha ait aparatlar bulundu.





Diğer siyah çantada ise saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın kişisel eşyalarının yer aldığı belirlendi. Çanta içerisinde dini kitaplar, nüfus cüzdanı, ayakkabı boyası, traş bıçağı, elektronik eşya aparatları ele geçirildi. Fotoğrafta, çanta içinde Nureddin Yıldız'ın yazdığı 'Rahmetin Kapısı' ve Ebu Yahya El-Libi'ye ait '40 Hadis' isimli iki kitap olduğu dikkat çekti.





İşte o fotoğraflar:













Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın el yazısı notunda yer alan ifadeler şöyle:





“Allah’ın kelimesini yüceltmek, kafir olanların sözlerini alçaltmak,

Biladiş-Şam, Irak, Somali, İslami Magrib, Afganistan, Arap Yarımadası… İslam beldelerinden zulmü kaldırmak adına…

La ilaha illa Allah için savaşıyoruz. Durum gayet açık ve nettir. Bu İslam'a karşı açılan en tehlikeli, en sert, ve en vahşi haçlı savaşıdır. Akıllı bir Müslümanın her ne pahasına olursa olsun bu cephede yer olmaması gerekiyor. Allah’ın izniyle bu küfrün, nifakın ve tuğyanın başları Amerika ve Rusya’nın sonu yakındır. Bizle ister ölelim, ister diri kalalım.

Elhamdulillah artık kıyam başlamıştır!

Öldürdüğünüz gibi öldürüleceksiniz!

Bizler beldelerimizi, çocuklarımızı korumakla mükellefiz. En önemlisi dini hususunda boyun eğmeyi reddedenleriz! Bizler beldelerimizde güveni yaşamadıkça güvenliği kendi topraklarınızda hayal bile etmeyin! Allahu Ekber! İzzet İslamındır.”





İZVESTİYA: HÜKÜMET SUÇU GELENEKSEL OLARAK GÜLEN HAREKETİ'NE ATTI





Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Rusya’nın önde gelen gazetelerinden İzvestiya’da yer alan Ksenia Loginova imzalı haberde, suikastla ilgili Türk makamlarına yönelik suçlamalar yer almıştı. Karlov'un katledildiği dönemki siyasi duruma ve katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın cinayet sırasında sarf ettiği sözlere dikkat çekilen haberde, mahkemenin Erdoğan’ın muhaliflerini cezalandırdığını yazmıştı.





SUİKASTIN HEMEN ÖNCESİ Suikast öncesi siyasi durumun haritasının çıkarıldığı haberde şu ifadeler yer aldı: “Türkiye ile ilişkiler, Eylül 2015’te Rusya’nın Suriye’ye askeri operasyonunun başlamasından bu yana kötüleşti. Ankara Suriye muhalefetini desteklerken Moskova, meşru Devlet Başkanı Beşar Esad’ı destekledi. Rus ordusu, Türkiye’nin desteklediği oluşumlara defalarca hava saldırısı düzenledi. Kasım 2015’te bir Türk Hava Kuvvetleri uçağı bir Rus Su-24 bombardıman uçağını düşürdü. Ülkeler arasındaki gerilim tarihin en gergin sınırına ulaştı.”

Cinayetten hemen önce Devlet Başkanı Beşar Esad’ın güçlerinin, Rusya’nın desteğiyle Halep’i ele geçirmek için başarılı bir operasyonu yaptığını hatırlatan gazete Türkiye’deki Rus elçiliklerinin önündeki protestolara dikkat çekti.

Gazete, Altıntaş’ın Karlov’u vurduktan sonra Halep operasyonu hakkındaki, “Halep’i hatırladın mı? Suriye’yi hatırlıyor musun? Seni yalnız bırakmayacağız! Beni sadece ölüm durduracak! Halep yakınlarında ölüyoruz, burada öleceksin!” sözlerine yer verdi.

HİZMET HAKERETİ ÜZERİNE ATILDI



Büyükelçilerin güvenliğini sağlama sorumluluğunun ev sahibi ülkelerde olduğunu belirten gazete, “Türk makamları elim olayı derhal kınadı ve geleneksel olarak her şeyi Pensilvanya’da yaşayan muhalif İslami vaiz Fethullah Gülen’in üzerine attı” ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDE YER ALMAYAN DETAYLAR

Suikasta karıştığı iddia edilen, çoğu yurtdışında olan 20 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırdı. Bu sanıkların Erdoğan’ın muhalifi isimler olduğuna dikkat çeken gazete, “Buna ek olarak, Suriye’deki operasyonla aktif olarak ilgileniyor, Rus ordusunun eylemlerini eleştiriyor, Özgür Suriye Ordusu’daki aşırılık yanlısı grupları destekleyen bazı kuruluşlara para yardımı yapıyor ve bu ülkeye nasıl gidebileceğini araştırıyordu. Ancak, Türk soruşturma ekipleri ve Mahkeme bu iddiaları dikkate almadı” diye yazdı.

Gazete savcının iddialarının Erdoğan’ın söylemleriyle örtüştüğüne de dikkat çekti.







