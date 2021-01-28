Büyükelçi Sezgin Baran Korkmaz’ı Kongo’da serbest bıraktırdı, sonra iadesini istedi

Tanır'ın haberinde Sezgin Baran Korkmaz'ın Kongo'nun başşehri Kinşasa'da gözaltına alındığını daha sonra da Türkiye Büyükelçisi Salih Boğaç Güldere'nin müdahalesi sonrası serbest bırakıldığını iddia edildi.

Büyükelçi'nin 20 Ocak Çarşamba günü yaptığı ısrarlı müdahale sonrası Korkmaz, aynı günün gece yarısına yakın saatlerde, serbest bırakılmış ve bir gün sonra ise Paris'e geri dönmüş.





Habere göre Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağa bindikten sonra Türkiye Büyükelçiliği, Kongo Dışişleri Bakanlığına 21 Ocak tarihinde bir mektup yazmış. Bu mektuba göre Türkiye, Kongo Büyükelçisi tarafından Korkmaz hakkında yakalama kararı olduğu kabul ediliyor ve Korkmaz’ın Türkiye'ye iadesi talep ediliyor.





Kongo Dışişleri Bakanlığı'na Korkmaz’ın İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'tutuklama kararının' Fransızcası da sunuluyor.





Bu mektuptan bir gün önce, 20 Ocak Çarşamba günü ise aynı Büyükelçi, Korkmaz gözaltına alındığında Türkiye'ye iade etmeye hazırlanan Kongolu istihbarat güçlerine serbest bıraktırmak için uğraşmış ve bunda başarılı da olmuştu.





Büyükelçi, Sezgin Baran Korkmaz uçağa bindikten sonra Kongolu yetkili makamlara Korkmaz hakkında bir aydan fazla bir süredir çıkarılmış tutuklama kararının Fransızcasını iletti.





Mektupla, kanuni olarak da Korkmaz’ın Türkiye’deki gerçek durumu Kongo otoritelerine ulaştırılmış oldu. Ancak her şey çok geç olmuştu. SBK, uçağa binmişti bile.





Mektuba göre Türkiye, uluslararası kanunlara ve mütekabiliyet ilkesine göre SBK'nın iadesini talep ediyor. Dahası, Interpol ile de bu talebin resmi ve diplomatik yollardan ayrıca iletileceği bildiriliyor.











Türkiye'nin Kongo Büyükelçiliğinin Kongo Dışişleri Bakanlığına 21 Ocak tarihinde ilettiği ve SBK'nın hakkında tutuklama kararı olduğunu söylediği mektup, SBK'nın uçağa binip Paris'e gitmesinden sonra verildi ve mektubun içeriğinde SBK'nın iadesi talep edildi.









