Büyükelçi yapılan Bağış'tan inciler

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Batı Platformu toplantısına katılan Egemen Bağış, Çekya Büyükelçisi olarak atanmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.







"Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil edemezsin. Senin temsil ettiğin makam 'Saray'dır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin kendisini ilgilendirmediğini belirten Bağış, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile oraya gidip görevimi yapacağım" dedi.







Atamadan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Bağış, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı; bu ülkede yıllarca siyasette, akademik çevrelerde ve özel sektörde hizmet vermiş vatansever olarak her zaman olduğu gibi milletimin hizmetkarı, devletimin oradaki bayraktarı olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.





17 ARALIK KAHRAMANI





17 Aralık yolsuzluk soruşturmasına göre İran'lı Reza Zarrab'la rüşvet ilişkisi bulunan Egemen Bağış'ın Zarrab adına iş takibi yaptığı ortaya çıkmış, daha sonraki günlerde gazeteci Metehan Demir'le telefonda yaptığı ve Bakara suresiyle dalga geçtiği konuşma Türkiye gündemini uzunca bir süre meşgul etmişti. Zarrab'ın ABD'de itirafçı olmasıyla Bağış hakkında ABD'de tutuklama kararı bulunuyor.