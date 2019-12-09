Büyükelçi zorda!

Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'nun bir kitapçıdan 10 dolarlık kitap çaldığı iddia ediliyor.





Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etik Kurulundan, ünlü bir kitapçıdan kitap çalmakla suçlanan Arjantin'deki büyükelçinin durumunun incelenmesini istedim. Bu arada kendisinin geri dönmesini emrettim." ifadelerini kullandı.





Ebrard'ın verdiği bilgiye göre sosyal medyada yayımlanan görüntülerin resmen teyit edilmesi halinde büyükelçilik unvanı Recio'nun elinden alınacak.





Alarmın çalması üzerine güvenlik görevlisi büyükelçi Recio'yu durdurdu ve faturasını kontrol etti.





HIRSIZLIK SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI





Arjantin basınında yer alan görüntülerde, 76 yaşındaki büyükelçinin, 26 Ekim'de Buenos Aires'in en ünlü kitapçılarından El Ateneo Grand Splendid'de raftan aldığı kitabı bir gazetenin arasına koyduğu ve ücretini ödemeden kapıdan çıkarken alarmın çalmasının ardından güvenlik tarafından durdurulduğu görülüyor.





Güvenlik görevlisinin, Oscar Ricardo Valero Recio'nun faturasını kontrol etmesi ve kitabın satın alınmadığının belirlenmesi üzerine polise haber verilerek, Meksikalı büyükelçi hakkında şikâyette bulunuldu.





DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI VAR!





Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan büyükelçi, diplomatik haklara sahip olduğu için Arjantin'de tutuklanma, yargılanma ve cezadan muaf bulunuyor.





Arjantin gazeteleri güvenlik kamerası görüntülerini de yayınlandı. Görüntülere göre büyükelçi Recio raftan aldığı kitabın ücretini ödemeden kitapçıdan çıkmak için kapıya yöneliyor.





Oscar Ricardo Valero Recio'nun çalmakla suçlandığı yaklaşık 10 dolar değerindeki kitabın, Fransız tarihçi Guy Chaussinand-Nogaret'in "maceracı Giacomo Casanova" hakkında kaleme aldığı biyografi olduğu tespit edildi.

