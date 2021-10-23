Samanyolu Haber /Gündem / Büyükelçiler 'istenmeyen adam' ilan edilebilir mi? /23 Ekim 2021 21:38

Büyükelçiler 'istenmeyen adam' ilan edilebilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 ülke büyükelçisini persona non grata (istenmeyen adam) ilan edilmesi için talimat verdiğini açıklamasını yorumlayan hukukçu Kerem Altıparmak, böyle bir adımın uluslararası hukuka aykırı olacağını savundu.

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İş insanı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararları uyarınca serbest bırakılmasını isteyen 10 ülkenin büyükelçisinin Türkiye’de ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi tartışması büyüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda Dışişleri Bakanlığı’na talimat verdiğini açıklaması şok etkisi yaparken, hukukçular böyle bir kararın alınıp alınamayacağını tartışıyor.

‘DEVLETLERİN ULUSLARARASI HUKUKA UYMA ÇAĞRISI YAPMASI HAK VE ÖDEVLERİ’

İnsan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak, devletlerin uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan ödevlerinin ‘erga omnes’ niteliğinde olduğunu belirterek, “BM İnsan Hakları Komitesi 31 nolu Genel Görüşünde bunu ‘her devletin diğer devletlerin insan hakları ödevini yerine getirmesinde yararı vardır’ şeklinde tarif ediyor. Bu nedenle, bir devleti temsil eden büyükelçilerin, bir başka devleti, tarafı olduğu bir sözleşme uyarınca kurulmuş bir insan hakları mahkemesinin kararına uymaya davet etmesi uluslararası hukuka tamamen uygun olduğu gibi bu devletlerin bu yönde açık hak ve hatta ödevi vardır” değerlendirmesinde bulundu.

‘ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI’

Türkiye’nin büyükelçileri istenmeyen adam ilan etme kararının uluslararası hukuka aykırı olacağını kaydeden Altıparmak, “Bu hakkını kullanan devletlerin Büyükelçilerini persona non grata ilan etmek sadece stratejik olarak yanlış değil aynı zamanda uluslararası hukuka aykırı bir karar” dedi.
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