Samanyolu Haber /Gündem / Büyükelçiliklerden Erdoğan'a 'istenmeyen adam' cevabı /25 Ekim 2021 16:51

Büyükelçiliklerden Erdoğan'a 'istenmeyen adam' cevabı

'İstenmeyen adam' krizinde, büyükelçiliklerden AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a cevap geldi. Büyükelçilikler açıklamasında "Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder" vurgusu yaptı.

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ABD, Almanya, Kanada ve Hollanda'nın da aralarında olduğu 10 büyükelçilikten, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden açıklamalarıyla ilgili olarak, "Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder" açıklaması geldi.

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi. 

Aynı açıklamayı diğer büyükelçilikler ya sosyal medya hesaplarından paylaştı ya da ABD Büyükelçiliğinin mesajını retwett yaptı.  

VİYANA SÖZLEŞMESİ'NİN 41. MADDESİ NE DİYOR?

Madde 41

-Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hâlel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle yükümlüdür. Anılan Devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza yükümlüdür.

-Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak diğer bir Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

-Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

Anadolu Ajansı, söz konusu açıklamaları 'geri adım' olarak nitelendirdi. Ayrıca, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını ileri sürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin "Osman Kavala serbest bırakılsın" çağrısı üzerine "Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" ifadelerini kullanmıştı.
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