Samanyolu Haber /Gündem / Büyükşehir belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı /08 Eylül 2020 21:32

Büyükşehir belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs nedeniyle akciğer dokusunda tahribat oluştuğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör açıklama yaptı.

Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, kan değerlerinde düzelme olduğu, PCR testinde negatifleşme, antikor testlerinde ise pozitiflik saptandığı kaydedildi.

Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Akciğer dokusunda tahribat oluştu

Op. Dr. Özgün Güngör, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in 8 Eylül Salı günü itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve tıp fakültesi öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır" ifadelerini kullandı. 
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