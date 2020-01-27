Samanyolu Haber /Ekonomi / Buzdağının suda görünen kısmı /27 Ocak 2020 13:47

Buzdağının suda görünen kısmı

Sayıştay raporu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından idare edilen İstanbul Beykoz ve Zeytinburna belediyelerinin halkın vergilerini nasıl yandaş şahıs ve vakıflara peşkeş çektiğini gözler önüne serdi.

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İstanbul Beykoz Belediyesi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Şoför-Operatör Çalıştırma Hizmet Alımı İşi'ne ait idari şartnamede belirtilen yeterlik kriterlerinde rekabeti engelleyici maddeler yer aldı.

İhaleye katılanlardan araçların kendi malı olması istendi. 

Raporda ihale dokümanı alan firma sayısının 5, ihaleye teklif veren firma sayısının ise 2 olduğuna işaret çekilerek, “Bu bilgiler ışığında ihale dokümanını indiren istekli olabileceklerin yüzde 60’ının ihaleye teklif vermediği anlaşılmıştır.” denildi. 

Ayrıca raporda kamu yararı bulunmayan bir vakfa, 2018 yılı içerisinde kendi faaliyetlerini yürütmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması için bazı taşınırların belediye tarafından hibe edildiği tespit edildi. 

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ'NİN İHALE ETTİĞİ 45 İŞ HİÇ YAPILMADI

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporun’da da bir dizi usulsüzlük sıralandı. 

Raporda, “Bazı bakım ve onarım işlerinde proje hazırlanmadan ihaleye çıkıldığı ifade edildi. Yapım işlerinde proje olmadan ihaleye çıkılamayacağı anımsatılan raporda ihtiyaçların ihale öncesinde araştırılarak gerçekçi bir ihtiyaç listesinin hazırlanmadığı belirtilerek örneğin kamu binalarının bakım ve onarımı için çıkılan birim fiyat teklif usulü bir ihalede belirtilen 96 adet iş kaleminden 45 adedinin hiç yapılmadığı tespit edilmiştir." denildi.

Raporda Zeytinburnu Belediyesi’nin bütçe içi işletmesi olan Zeytinburnu Belediyesi Spor ve Sosyal Tesis İşletmesi’ne ilişkin mal ve hizmet alımlarının aynı ihale konusu içinde yer alabilecek mal ve hizmet alımları olmasına rağmen kısımlara bölünerek doğrudan temin usulü ile yapıldığı tespit edildi. 

Ayrıca belediyede ilgili bakanlık izni olmadan Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atama yapıldığı anlatılan raporda bir süre sonra da bu kişilerin memuriyet kadrolarına geçirildiği ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu anlatıldı. 

Raporda belediyenin mülkiyetindeki bazı taşınmazları dernek ve vakıflara mevzuata aykırı olarak tahsis ettiğine de değinildi. 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEN MÜHENDİS!

İstanbul Başakşehir Belediyesi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda ise belediye sınırları içindeki bazı işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulundukları belirtildi. 

Ayrıca raporda ilçe belediyesinin özel kalem müdürlüğü kadrosu üzerinden mühendis kadrosuna yapılan atama mevzuata aykırı bulundu.

Buna göre belediye bir personelinin ilk atamasını özel kalem müdürlüğüne yaptı ve daha sonra mevzuatta mühendis kadrosuna atanabilmek için gerekli olan “unvan değişikliği sınavında başarılı olmak” şartını sağlamadığı halde mühendis kadrosuna atadı. 

Raporda mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen ilgili atamanın mevzuatın emrettiği şekilde düzeltilmesi gerektiği vurgulandı. 
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