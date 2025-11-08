BYD bu kez sözünü tutacak mı?

Seal U DM-i, Eylül 2025 itibarıyla Avrupa’nın en çok satan plug-in hibrit (PHEV) modeli konumunda. Bu model, Volkswagen Tiguan’ı geride bırakarak 2025’in ilk dokuz ayında 55.504 adet satışa ulaştı. Yeni fabrikanın üretime başlamasıyla birlikte Seal U DM-i, BYD’nin Avrupa pazarındaki yerli üretim statüsüne sahip ilk modeli olacak.









AB TARİFESİNİ BAYPAS EDECEK STRATEJİK HAMLE





ATTO 3 HİBRİT VERSİYONU DA GÜNDEMDE





BYD’NİN AVRUPA ATAĞI: TÜRKİYE’DEN SONRA MACARİSTAN





“YILAN HİKAYESİNE DÖNEN YATIRIM ARTIK SOMUTLAŞIYOR”

Şirketin Türkiye yatırımı, Manisa’nın kuzeyinde, İzmir’e 40 kilometre mesafedeki bir bölgede kurulacak. Medya raporlarına göre BYD, 1 milyar dolarlık “yeşil alan” yatırım yaparak yılda 150 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir fabrika kuracak. Tesiste ayrıca bir Ar-Ge merkezi de bulunacak.Karar’dan Berfu Kargı’nın haberine göre, Türkiye’de üretim, BYD’ye Avrupa Birliği’nin Çin’den ithal araçlara uyguladığı %10’luk standart gümrük vergisi ile elektrikli araçlarda eklenen %17’lik ilave tarifeden kurtulma imkânı sağlayacak. Türkiye’den AB ülkelerine yapılan otomobil ihracatında gümrük vergisi uygulanmadığı için, Manisa fabrikası BYD’nin Avrupa’daki rekabet gücünü önemli ölçüde artıracak.Stella Li, BYD’nin Avrupa’da oldukça popüler olan Atto 3 modelinin de hibrit (DM-i) versiyonunu Türkiye’de üretmeyi değerlendirdiğini açıkladı. Atto 3 şu anda Avrupa’da yalnızca tam elektrikli SUV olarak satılıyor ve 2025’in ilk dokuz ayında 10.676 adet satışla segmentinde sekizinci sırada yer aldı.BYD’nin “DM-i” teknolojisi, markanın “Dual Mode Intelligent” sistemini ifade ediyor. Bu sistem, sürüşte önceliği elektrikli moda vererek yakıt verimliliğini ve sürüş konforunu artırıyor.Türkiye yatırımı, BYD’nin Avrupa’daki ikinci üretim üssü olacak. Şirket, 2025 sonunda Macaristan’ın Szeged kentinde Dolphin Surf isimli küçük elektrikli otomobilin üretimine başlamayı planlıyor. Macaristan fabrikasının başlangıç kapasitesi 150 bin araç, hedeflenen maksimum kapasitesi ise 300 bin araç olacak.Dolphin Surf, Mayıs 2025’te Avrupa pazarına girdi ve yılın ilk dokuz ayında 8.064 satışla beşinci sırada yer aldı. Model, Eylül ayında Renault 5’in ardından ikinci sıraya yükseldi.Uzun süredir gündemde olan BYD’nin Türkiye yatırımı, zaman zaman “belirsizliğe” neden olmuştu. Ancak son açıklamalar, şirketin Manisa’daki üretim planlarını netleştirdiğini gösteriyor. Sektör uzmanlarına göre, BYD’nin Türkiye adımı hem Avrupa tarifelerini aşma stratejisinin bir parçası, hem de Türkiye’nin otomotiv üretim merkezi olarak konumunu güçlendiren bir hamle.