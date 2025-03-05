Samanyolu Haber /Ekonomi / BYD, Tesla ile iş birliğine sıcak bakıyor /05 Mart 2025 07:44

BYD, Tesla ile iş birliğine sıcak bakıyor

Elektrikli araç üreticisi BYD, küresel operasyonlarını büyütmek amacıyla Hong Kong'da son dört yılın en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Şirket, 5,6 milyar dolar toplayarak Türkiye, Macaristan ve Brezilya'da fabrikalar kurmayı planlıyor. BYD, hisse başına 40,9 euro bedelle 129,8 milyon hisse sattı.

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Tesla ile iş birliği

BYD yetkilileri, Financial Times'a verdikleri mülakatta, benzinli araç sayısını azaltmak için Tesla ile iş birliği yapmayı planladıklarını açıkladı. Firmanın başkan yardımcısı Stella Li, "Ortak düşmanımız içten yanmalı motorlu otomobiller. Değişim istiyorsak birlikte çalışmamız gerekiyor," dedi. BYD, yabancı şirketlerle teknolojilerini paylaşmaya istekli olduklarını belirtti.

Batarya teknolojisi ve avrupa pazarı

BYD, Avrupa'da daha ucuz modeller sunarak pazar payını artırmaya çalışıyor. Şirketin "Blade" olarak adlandırılan sofistike batarya teknolojisi, daha iyi soğutma verimliliği ve gelişmiş enerji yoğunluğuna sahip. Bu teknoloji, elektrikli araç modellerinin daha iyi bir menzile sahip olmasını sağlıyor.

Tesla'nın Avrupa satışları

Tesla'nın Avrupa satışları, CEO Elon Musk'ın siyasete artan katılımı nedeniyle geriliyor. Musk'ın aşırı sağcı partilere verdiği destek ve Donald Trump ile olan dostluğu, bu düşüşün nedenleri arasında gösteriliyor.

Hibrit otomobiller ve gümrük vergileri

2024'ün sonlarında AB, Çin'in elektrikli araç şirketlerine "haksız sübvanse" sağladığını öne sürerek gümrük vergisi getirdi. BYD'ye uygulanan yüzde 10'luk vergiye ek olarak yüzde 17'lik bir gümrük vergisi daha ilave edildi. Geely ve SAIC Group gibi diğer Çinli üreticiler de yüksek vergilerle karşı karşıya kaldı. Bu durum, Çin menşeli elektrikli araç satışlarının düşeceğine yönelik endişeleri artırdı. Çinli üreticiler, Avrupa'daki pazar paylarını korumak için hibrit araçlara odaklanıyor.
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