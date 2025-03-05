BYD, Tesla ile iş birliğine sıcak bakıyor

Tesla ile iş birliği



BYD yetkilileri, Financial Times'a verdikleri mülakatta, benzinli araç sayısını azaltmak için Tesla ile iş birliği yapmayı planladıklarını açıkladı. Firmanın başkan yardımcısı Stella Li, "Ortak düşmanımız içten yanmalı motorlu otomobiller. Değişim istiyorsak birlikte çalışmamız gerekiyor," dedi. BYD, yabancı şirketlerle teknolojilerini paylaşmaya istekli olduklarını belirtti.



Batarya teknolojisi ve avrupa pazarı



BYD, Avrupa'da daha ucuz modeller sunarak pazar payını artırmaya çalışıyor. Şirketin "Blade" olarak adlandırılan sofistike batarya teknolojisi, daha iyi soğutma verimliliği ve gelişmiş enerji yoğunluğuna sahip. Bu teknoloji, elektrikli araç modellerinin daha iyi bir menzile sahip olmasını sağlıyor.



Tesla'nın Avrupa satışları



Tesla'nın Avrupa satışları, CEO Elon Musk'ın siyasete artan katılımı nedeniyle geriliyor. Musk'ın aşırı sağcı partilere verdiği destek ve Donald Trump ile olan dostluğu, bu düşüşün nedenleri arasında gösteriliyor.



Hibrit otomobiller ve gümrük vergileri



2024'ün sonlarında AB, Çin'in elektrikli araç şirketlerine "haksız sübvanse" sağladığını öne sürerek gümrük vergisi getirdi. BYD'ye uygulanan yüzde 10'luk vergiye ek olarak yüzde 17'lik bir gümrük vergisi daha ilave edildi. Geely ve SAIC Group gibi diğer Çinli üreticiler de yüksek vergilerle karşı karşıya kaldı. Bu durum, Çin menşeli elektrikli araç satışlarının düşeceğine yönelik endişeleri artırdı. Çinli üreticiler, Avrupa'daki pazar paylarını korumak için hibrit araçlara odaklanıyor.