Samanyolu Haber /Gündem / BYD'nin 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımı fiilen askıda /17 Ağustos 2025 12:21

BYD'nin 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımı fiilen askıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle duyurulan BYD’nin 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı, aradan bir yıl geçmesine rağmen sahada neredeyse hiç ilerleme göstermedi. Avrupa ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve Türkiye’deki belirsizlikler, süreci fiilen askıya aldı.

SHABER3.COM

The Economist dergisine göre Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı 1 milyar dolarlık fabrika projesi beklenen ilerlemeyi kaydedemedi. Uzmanlara göre yatırım gerçekleşirse, bu durum yerli otomobil üreticisi Togg’u ciddi şekilde zorlayabilir.

İMZA TÖRENİNDEN BİR YIL SONRA SESSİZLİK HÂKİM
Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin Türkiye’de kurmayı planladığı dev üretim tesisi sessizliğe büründü. The Economist’in sahadan aktardığı bilgilere göre, 2024 yazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle imzalanan 1 milyar dolarlık yatırım anlaşmasının ardından geçen bir yıla rağmen, sahada yalnızca birkaç konteyner ve nadiren görülen hafriyat kamyonları yer alıyor. Resmî takvimde fabrikanın 2026’da faaliyete geçmesi planlansa da, gecikme riski giderek büyüyor.

TÜRKİYE, ÇİNLİ YATIRIMCILAR İÇİN CAZİBE MERKEZİ
Avrupa Birliği ile olan gümrük birliği, düşük işçilik maliyetleri ve yüksek yakıt fiyatları, Türkiye’yi Çinli elektrikli araç üreticileri için stratejik bir üretim merkezi haline getiriyor. Çinli bir diğer üretici Chery’nin de Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım planladığı konuşuluyor. Öte yandan, Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik artan talep de dikkat çekici: 2025’in ilk yedi ayında satılan elektrikli araç sayısı 100 bini aşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147 artış gösterdi.

TOGG İÇİN REKABET SERTLEŞEBİLİR
2023’te piyasaya sürülen ve devlet desteğiyle kısa sürede iç pazarda lider konuma gelen Togg için bu gelişmeler bir dönüm noktası olabilir. BYD’nin planlanan fabrikasının yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olması, pazarda ciddi bir rekabet yaratacak. Marmara Üniversitesi’nden otomotiv uzmanı Dr. Çağdaş Ungör’e göre, “Böyle bir pazarda Togg’un ayakta kalması zor olabilir.”

AVRUPA’DAN VERGİ UYARISI, ÇİN’DEN TEMKİNLİ BEKLEYİŞ
Avrupa Birliği, Türkiye’de üretilen ancak üretiminde %60'tan fazla ithal parça kullanılan araçlara ek gümrük vergileri uygulayabileceğini duyurdu. Bu durum, Çinli üreticilerin Türkiye’de yerli tedarik zincirlerine yatırım yapmasını zorunlu kılıyor. Ancak The Economist’in aktardığına göre, Manisa’daki yavaş ilerlemenin ardında, AB ile Çin arasında süregelen elektrikli araç ticareti anlaşmazlığı bulunuyor. Çinli BYD’nin, AB pazarına erişimini garanti altına alacak diplomatik sonuçları beklediği düşünülüyor.

TÜRKİYE’DEKİ ÇİN YATIRIMLARI DÜŞÜK SEYREDİYOR
Çin’in Türkiye’deki toplam doğrudan yatırımı yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde kalırken, bu rakam Suudi Arabistan, Mısır ve Irak gibi ülkelerle kıyaslandığında daha düşük. Siyasi ilişkilerdeki normalleşmeye rağmen, Türkiye’de hukukun üstünlüğü, öngörülebilirlik ve vergi politikaları konusundaki belirsizliklerin yatırımcılar üzerinde caydırıcı etki yarattığı vurgulanıyor.

FIRSAT MI, TEHDİT Mİ?
BYD ve diğer Çinli üreticilerin Türkiye’de üretime başlaması, otomotiv sektörüne ciddi bir sermaye girişi sağlayabilir. Ancak bu gelişme, Togg gibi yerli üreticiler için pazar payı kaybı riskini de beraberinde getiriyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa-Çin ticaret görüşmeleri ve BYD’nin Manisa’daki inşaat sürecinin seyri, Türkiye’nin elektrikli araç pazarının geleceğini belirleyecek gibi görünüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BYD'nin 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımı fiilen askıda Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:13:47