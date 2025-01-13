BYD'ye 'kölelik' suçlaması

DW'nin haberine göre, 23 Aralık'ın erken saatlerinde, Brezilya'da iş güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan bir grup memur, BYD'nin Bahia eyaletinin kuzeyinde inşa edilen Camacari fabrikasının inşaat sahasına giderek teftişte bulundu. Brezilyalı memurlar, 163 Çinli işçinin fabrika inşaatında "insanlık dışı şartlarda" çalıştırıldıklarını tespit etti.
DW'ye konuşan Brezilya makamları, inşaat sahasında "köleliği anımsatan" çalışma şartlarına rastladıkları bilgisini aktardı.
BYD'nin fabrika inşaatı ihalesini verdiği Jinjiang grubunun işçilere sağladığı yurtlardaki odalarda yatak olmadığı tespit edildi. Öte yandan yüzlerce işçi için yalnızca birkaç tane tuvaletin mevcut olduğu ve söz konusu tuvaletlerde hijyen izine rastlanılmadığı kaydedildi. İşçilere ayrıca, yemeklerini saklamaları için buzdolabı da temin edilmedi.
Brezilya makamları, BYD ve Jinjiang şirketlerine, işçilerin pasaportlarına el koyma ve maaşlarının yüzde 60'ını ödememe suçlaması da yöneltti. İşçilerin maaşlarının geri kalan yüzde 40'lık kısmı ise, Çin para birimi üzerinden ödendi.
İnsan kaçakçılığı suçlaması
Brezilya devlet kurumları ayrıca, işçilerin uluslararası insan kaçakçılığı mağduru olduğunu da öne sürdü. Söz konusu iddianın ardından inşaat sahası kapatıldı. Fabrikanın, 2025 yılında üretime başlaması planlanıyordu.
İnsanlık dışı çalışma koşulları nedeniyle inşaat alanından uzaklaştırılan işçiler, çeşitli otellere gönderildi. Yapılan tespitlerden günler sonra, Brezilya hükümeti, BYD şirketine geçici çalışma vizeleri vermeyi durdurdu. Bu konuda Brezilya makamlarıyla iş birliği yaptıklarını duyuran BYD yönetimi ise, Brezilya'nın hukuku ve insan onuru ilkesine saygısızlığa hoşgörü göstermeyecekleri açıklamasında bulundu. Bunun ardından Brezilyalı bürokratlar ile BYD ve inşaat sürecinde yer alan diğer şirketlerin temsilcileri arasında görüşmeler yürütüldüğü bildirildi.
Mağdur işçilerin hâlihazırda tazminatlarını aldığı ve Çin'e geri döndüğü belirtildi.
Çin: Dış mihrakların karalama kampanyası
BYD skandalına Çin içerisinde verilen tepkilerse birbirlerinden farklı. Bir kesim yabancı bir ülkede yapılan suçlamaları şüpheyle karşılarken, söz konusu skandal, bir diğer kesimi ise Çin'de çalışma şartlarını tartışmaya teşvik etti.
Kendilerine yöneltilen suçlamaları reddeden BYD ve Jinjiang, suçlamaların Çin markalarına karşı bir karalama kampanyasından ibaret olduğunu savundu. Söz konusu argüman, Çin milliyetçileri tarafından sıklıkla dillendiriliyor.
BYD grubunun marka ve halkla ilişkiler yöneticisi Li Yunfei, Çin'de son derece popüler olan sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda, "Biri size suçlamak istiyorsa, bahane bulmakta zorluk çekmez" ifadelerini kullandı. Li, dış mihrakların kasıtlı olarak Çin'in imajına ve Çin-Brezilya ilişkilerine zarar vermeye çalıştığını da öne sürdü.
Öte yandan Jinjiang grubu, Çinli işçilerin, parmak izlerini bastıkları bir basın açıklamasını okudukları bir video yayınladı. Videoda işçiler, "haksız biçimde 'köleleştirilmiş' şeklinde damgalanmanın çalışanları derinden yaraladığı" ve "Çin halkının onurunu ciddi biçimde zedelediği" yönünde sözler sarf etti.
Ancak Çin devlet medyası ve birçok Çinli internet kullanıcısı tarafından tekrarlanan "dış mihraklar" anlatısına Çin'de herkes inanmıyor. Bazı Weibo kullanıcıları, Brezilya'daki BYD fabrikasındaki çalışma koşullarının, Çin'deki inşaat işçilerinin çalışma koşullarına benzediğine yönelik paylaşımlar yaptı. Bunun üzerine, Çin sosyal medyasında, ülkede, uluslararası standartlara göre "köleliği anımsatan" koşullarda çalışan çok sayıda işçinin olduğu mesajları paylaşıldı.
Weibo kullanıcılarının mesajları arasında, şu paylaşımlar da yer aldı:
"Brezilya'nın yanındayım. Çinli işçiler de acımasız biçimde sömürülüyor."
"Yurt içindeki şirketlerin işçilere insan muamelesi değil makine muamelesi yaptığını düşünüyorum."
Çin istihdam pazarı, "996" adı verilen çalışma kültürü nedeniyle kötü bir itibara sahip. Söz konusu 996 uygulaması, iş hukukuna aykırı olmasına rağmen yaygın olan, sabah 9'dan akşam 9'a haftada 6 gün çalışma pratiğinden geliyor. Özellikle teknoloji sektöründe söz konusu ihlale rastlanıyor.