BYD'ye 'kölelik' suçlaması





Brezilya devlet kurumları ayrıca, işçilerin uluslararası insan kaçakçılığı mağduru olduğunu da öne sürdü. Söz konusu iddianın ardından inşaat sahası kapatıldı. Fabrikanın, 2025 yılında üretime başlaması planlanıyordu.





BYD skandalına Çin içerisinde verilen tepkilerse birbirlerinden farklı. Bir kesim yabancı bir ülkede yapılan suçlamaları şüpheyle karşılarken, söz konusu skandal, bir diğer kesimi ise Çin'de çalışma şartlarını tartışmaya teşvik etti.