Samanyolu Haber /Gündem / ByLock ve Bank Asya'ya 34 gözaltı /10 Ocak 2023 16:38

ByLock ve Bank Asya'ya 34 gözaltı

AİHM ve BM kararlarına rağmen İstanbul ve Ankara'da 34 kişi hakkında ByLock kullandıkları ve Bank Asya'ya para yatırdıkları iddialarıyla gözaltı kararı verildi.

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Ankara ve İstanbul’da Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla düzenlenen operasyonlarda toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 16 kişi gözaltına alındı.

HTS VE BYLOCK İDDİASIYLA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla 5’i çeşitli kamu kurumlarında görevde, 2’si kamu görevinden ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerle ilgili dosyada suçlama olarak tanık beyanları, HTS kayıtları, ByLock kullandıkları iddiası yer aldı.

BANKASYA’YA PARA YATIRMAKLA SUÇLANIYORLAR
İstanbul’da ise ByLock kullandıkları ve Bank Asya’ya para yatırdıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen aralarında halen kamuda aktif olan 1 hemşire ve 1 öğretmen ile 1 ihraç polis memuru, 1 ihraç Merkez Bankası çalışanının da olduğu 18 kişiden 16’sı İstanbul merkezli Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen kişilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına el konuldu.
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