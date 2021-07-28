Samanyolu Haber /Gündem / Bylock'un lisans sahibi David Keynes İstanbul'da teslim oldu /28 Temmuz 2021 10:45

Bylock'un lisans sahibi David Keynes İstanbul'da teslim oldu

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkartıldı.

AKP yargısının suç saydığı eylemlerden Bank Asya'da hesabı bulunması dışında herhangi bir faaliyeti bulunmadığı öne sürülen Keynes'in avukatınca 4 Mart 2021'de verilen dilekçede, Keynes'in Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan görüşmeler sonunda 9 Haziran saat 10.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelerek kendiliğinden teslim olan Keynes, burada gözaltına alındı.
Keynes 4 yıl önce gazeteci İsmail Saymaz'a konuşmuştu

Ancak Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
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