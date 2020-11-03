Samanyolu Haber /Gündem / Can kaybı 102'yi buldu, umutlar tükeniyor /03 Kasım 2020 10:27

Can kaybı 102'yi buldu, umutlar tükeniyor

AFAD, İzmir depreminde can kaybının 102'ye yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1464 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 102 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

Açıklamada, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısı yapıldı.
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