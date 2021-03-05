Samanyolu Haber /Gündem / Cacabey'e rakip çıktı: Fezagir /05 Mart 2021 17:40

Cacabey'e rakip çıktı: Fezagir

Astronot ve kozmonot yerine Türkçe bir isim bulunması tartışmasında Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, kendi önerisinin ‘Fezagir’ olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Astronot yerine yeni bir isim önerisi daha geldi. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kendi önerisinin ‘Fezagir’ olduğunu açıkladı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Sputnik ile Ajans hakkındaki çeşitli soruları konuştu. Söyleşide Erdoğan’ın “Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor” açıklamasına da değinen Yıldırım, “Binlerce teklif geldi. Açıkçası çok tatmin eden bir şeyi şu ana kadar göremedim. Ama çıkacağını düşünüyorum. Ali Kuşçu, Fatih, Alparslan gibi özel isim olmamalı. Çünkü kozmonot veya astronot kelimesi birçok ülkenin uzay insanları için kullanılan bir cins isimdir. Türk kelimesinin geçmesini de bu manada uygun görmüyorum çünkü Amerika, Rusya gibi diğer ülkelerin göndereceği uzay insanları için de bu kelimeyi kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, kendi önerisinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Benim, Orta Asya’da eskiden kullanılmakta olan bir kelime hoşuma gitmişti: Fezagir. Biraz eski bir kelime ama o da çağrışım olarak ne kadar doğru bulunur bilemiyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın çağrısı üzerine astronot yerine ‘Cacabey’ isminin kullanılmasını önermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cacabey'e rakip çıktı: Fezagir Sonraki Haber >>

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

AKP son kuluislerinden son bilgiler

AKP son kuluislerinden son bilgiler

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:13:30