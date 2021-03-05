Cacabey'e rakip çıktı: Fezagir

Astronot yerine yeni bir isim önerisi daha geldi. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kendi önerisinin ‘Fezagir’ olduğunu açıkladı.





Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Sputnik ile Ajans hakkındaki çeşitli soruları konuştu. Söyleşide Erdoğan’ın “Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor” açıklamasına da değinen Yıldırım, “Binlerce teklif geldi. Açıkçası çok tatmin eden bir şeyi şu ana kadar göremedim. Ama çıkacağını düşünüyorum. Ali Kuşçu, Fatih, Alparslan gibi özel isim olmamalı. Çünkü kozmonot veya astronot kelimesi birçok ülkenin uzay insanları için kullanılan bir cins isimdir. Türk kelimesinin geçmesini de bu manada uygun görmüyorum çünkü Amerika, Rusya gibi diğer ülkelerin göndereceği uzay insanları için de bu kelimeyi kullanacağız” ifadelerini kullandı.





Yıldırım, kendi önerisinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:





"Benim, Orta Asya’da eskiden kullanılmakta olan bir kelime hoşuma gitmişti: Fezagir. Biraz eski bir kelime ama o da çağrışım olarak ne kadar doğru bulunur bilemiyorum"





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın çağrısı üzerine astronot yerine ‘Cacabey’ isminin kullanılmasını önermişti.