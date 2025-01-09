Çad'da Başkanlık Sarayı'na silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çad’ın başkenti Encemine’de bulunan Başkanlık Sarayı’na dün akşam silahlı saldırı düzenlendi. Yerel basındaki haberlere göre, Başkanlık Sarayı çevresindeki Djambel Bahr Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde başkanlık muhafızları ile sarayı hedef alan silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada saldırganlardan 18'i ölü, 9'u yaralı ele geçirildi.





Yaklaşık bir saat süren ve yerel saatle 21.30 itibarıyla güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınan silahlı saldırıda 1 hükümet görevlisi hayatını kaybetti.





Çad hükümeti, durumun tamamen kontrol altında olduğunu ve ciddi bir tehlikenin söz konusu olmadığını duyurdu. Ancak saldırganların kimliğine ilişkin henüz resmi bilgi paylaşılmadı. Bazı kaynaklar saldırıyı Boko Haram terör örgütünün gerçekleştirmiş olabileceğini öne sürerken, yetkililer bu iddialara ilişkin net değerlendirme yapmadı.





Çad hükümeti, saldırıyı "darbe teşebbüsü" olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno’nun saldırı sırasında sarayda olup olmadığı açıklanmadı. Saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan videolarda, ölen saldırganların sivil kıyafetli olduğu görüldü.





CUMHURBAŞKANI'NIN ÖLÜMÜYLE BAŞLAYAN GEÇİŞ DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü. Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.





İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.





Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs'ta yapılan seçimde oyların yüzde 61'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.





FRANSIZ ASKERLERİ ÇAD'DAN ÇEKİLİYOR

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024’te Fransa ile güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu. Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık’ta Çad’dan çekilmeye başlamıştı. Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa’nın 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyurmuştu.