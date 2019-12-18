Cadı avı Bükreş’teki Büşra öğretmene uzandı

Romanya’da Lumina okullarında İngilizce öğretmenliği yapan Büşranur Ervin bu sabah Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin iade talebi üzerine gözaltına alındı.







Romanya Haber'in haberine göre bu sabah erken saatlerde başşehir Bükreş’te ikamet ettiği evde gözaltına alınan Büşranur öğretmen, polis merkezindeki işlemlerin akabinde ifade vermek üzere başsavcılığa götürüldü.





TEMYİZ MAHKEMESİ KARAR VERECEK





Büşranur Ervin’in Bükreş Temyiz Mahkemesi’nde duruşmaya çıkarılması bekleniyor.





İki yıldan bu yana Bükreş’te Uluslararası Bilgisayar Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği yapan Büşra Ervin, geçen yıl aynı okuldan meslektaşı, Romen vatandaşı Hüseyin Ervin ile evlenmişti.





GEÇEN YIL DA GAZETECİ DEMİRKAYA İÇİN CADI AVINA TEŞEBBÜS ETMİŞTİ





Türkiye'de devam eden cadı avını yurt dışında da devam ettiren AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi baskısı ile 2018 yılı aralık ayında gazeteci Kamil Demirkaya da Bükreş'te gözaltına alınmıştı.





Romen yetkililer, Demirkaya'yı "Antalya'nın Alanya ilçesi başsavcılığının iade talebi üzerine gözaltına aldıklarını belirtilmişti.





Bükreş Temyiz Mahkemesi Demirkaya'nın iade talebi reddetmişti.





Bosna Hersek'te Fatih Keskin'in iade talebini mahkeme tarafından reddedilmişti. Mahkeme Yabancılar Şubesi'nin Keskin'in ikamet iznini iptal eden kararını da iptal edilmişti