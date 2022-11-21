Cadı avı dur durak bilmiyor: 75 kişiye daha gözaltı

Adana merkezli 8 ilde Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak, öğrenci evleri açmak, sosyal medyada paylaşımda bulunmak, sohbetlere devam etmek gibi gerekçelerle 75 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.







SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR DA SUÇ SAYILDI

Adana merkezli 8 ilde yürütülen soruşturmada 75 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerinin 10 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda bu kişiler hakkında, sohbet toplantılarına devam etmek, sosyal medyada paylaşım yapmak, öğrenci evlerine yardım etmek gibi suçlamaların yöneltildiği öğrenildi.





ŞAFAK VAKTİ OPERASYON YAPILDI

Polis 75 kişiyi gözaltına almak için 8 ilde şafak vakti operasyon düzenledi. Gözaltına alınan bazı kişiler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.







