Cadı avı hız kesmedi: Ankara ve İstanbul merkezli operasyonlarda 50 gözaltı

Hizmet Hareketi mensubu olduğu iddiasıyla 15’i halen kamuda görevli olan 30 kişinin gözaltına alınması için Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, itirafçı veya tanık beyanına göre Hizmet Hareketi ile irtibaltı olduğu ileri sürülen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.





15’i ihraç 15’i de halen kamuda görevde olan 30 kişinin gözaltına alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 25’i gözaltına alınırken adreslerinde bulunamayan 5 kişiyle ilgili çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.





Diğer yandan İstanbul’da avukatlık yapılanması iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17’si gözaltı alındı.