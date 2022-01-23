Cadı avı mağduru Dilara Özdemir 4 yılda 5 dil öğrendi: ABD’de 'yılın öğrencisi' seçildi

Dilara Özdemir, ABD’nin Rhode Island eyaletinin Yabancı Diller Derneği tarafından Yılın Öğrencisi ödülü layık görülen iki öğrenciden biri oldu.







Yabancı Diller Derneği, Özdemir’in neden ödüle layık görüldüğünü “Sn. Özdemir, dillere olan ilgisinin genişliği ve derinliği ile Ödül Komitesi’ni etkiledi. Dört yıldır ABD’de İngilizce öğreniyor ve buna rağmen Latince, Fransızca, Amerikan İşaret Dili, Arapça ve İspanyolca öğrendi. … Öğretmenlerinden biri onu, “ister farklı dilbilgisi noktaları, ister belirli kelimelerin etimolojisi, isterse dil ve kültür bağlantıları olsun her zaman dil hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen bir “dilbilimci” olarak tanımlıyor.”





ÖĞRETMENLERİ DİLARA’YA ‘KORKUSUZ’ DİYOR







Eyaletin önde gelen, aynı zamanda ABD’nin en eski gazetesi olan “The Providence Journal” Özdemir’i okuyucularına “Öğretmenleri ona ‘Korkusuz’ diyor – East Providence Lisesi öğrencisi beş dil biliyor” başlıklı bir haberle tanıttı.





Haberde Özdemir’in ailesinin Hizmet Hareketi'ne mensup olduğu, kendisinin de dindar bir insan olduğu belirtilerek Özdemir’in ailesinin Erdoğan rejimi tarafından hedef alınabileceği endişesiyle vize alarak Amerika’ya geldikleri ve Rhode Island eyaletine yerleştikleri belirtildi. Karadenizli olan ailenin denize yakınlığı nedeniyle vatanlarını hatırlattığı için Riverside şehrini tercih ettiği kaydedildi.





East Providence Lisesi’nde İngilizce ve çok dilli öğrencilere ders veren Jessica D’Orsi, 15 yıllık öğretmenlik hayatında Özdemir gibi bir öğrenciyle hiç karşılaşmadığını söyleyerek “Korkusuz ve kararlı. En çok hayran olduğum şey, her türlü zorluğa göğüs gerecek olmasıdır. İnsanlar ve kültür hakkında bilgi edinmek için tutkusu var.” dedi.





‘MATEMATİK EN NADİDE HALİYLE ŞİİRE YAKLAŞIR’





Başarısında büyük saygı ve sevgi beslediği öğretmeni D’Orsi’nin büyük payı olduğunu vurgulayan Özdemir gazeteye verdiği mülakatta “Matematiğin dille pek çok ortak yanı vardır: ikisinin de yüksek düzeyde yapılandırılmış kuralları vardır. Matematik, en nadide haliyle şiire yaklaşır” sözleriyle matematik profesörü olmak istediğini belirtti. Haberde şu ifadelere yer verildi:





“Özdemir için hiçbir şey göz korkutucu değildir. Brown, Harvard, MIT, Boston College ve Wellesley dahil olmak üzere 13 kolej ve üniversiteye başvurdu. Matematik, en azından şimdilik onun anabilim dalı.





‘EN BÜYÜK HAYALİM İNSANLARIN KALPLERİNE DOKUNABİLMEK’





Yeni arkadaşlarının dikkatini ilk çeken Özdemir’in parlak zihni olsa da, asıl en kalıcı izler bırakan ise kalbidir. Geçen perşembe sabahı yeni bir öğrenciye merhaba dedi ve öğrenci ona öğrettiği bir şekilde Türkçe cevap verdi.





Özdemir “En büyük hayallerimden biri birçok dil konuşabilmek ve böylece insanların kalplerine dokunabilmek” dedi ve ekledi: “Ve bu dil öğrenme tutkusu, her gün hayalime daha da yaklaşmama yardımcı oluyor.”