‘Cadı avı’nda son rakamlar: “152 bin gizli soruşturma yürütülüyor”

Adalet Bakanlığı’nın 13 Eylül 2019 tarihi itibariyle açıklandığı kendi rakamlarına göre, Türkiye genelinde'Hizmet Hareketei ' ile ilişkili ’ soruşturmalar kapsamında 6 bin 502 kişi tutuklu. Bu kişilerin iddianameleri henüz hazırlanmazken 22 bin 700 kişinin ise cezası kesinleşmiş yani hükümlü durumda .





Bu rakama göre tutuklu ve hükümlü olanların sayısının 29 bin 202 kişi olduğu belirtiliyor.





152 bin kişi hakkında yürütülen gizli soruşturma





Sözcü yazarı Saygı Öztürk bunun birlikte halen 152 bin 399 kişi hakkında Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla gizli soruşturma yürütüldüğünü yazdı. 69 bin 567 kişinin ise davası devam ediyor. Soruşturma ve davaları devam edenlerin sayısı 221 bin 966 kişiyi buluyor.





Darbe girişimi davaları





Darbe Girişimi ile ilgili şu anda 21 dava devam ediyor. Bin 804 kişinin yargılandığı davalarda 695 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, 819 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor.





268 dosya kapsamında yapılan yargılamalar ise sonuçlandı.





Sonuçlandırılan davaların ceza dağılımı ise şöyle: Bin 216 sanığa ağırlaştırılmış müebbet (17 sanık hakkında 141’er kez, bir sanık hakkında 140 kez, bir sanık hakkında 137 kez, 31 sanık hakkında dörder kez, dört sanık hakkında üçer kez, iki sanık hakkında 28’er kez olmak üzere ) hapis cezaları verildi.





Bin 97 sanığa müebbet, bin 491 sanığa bir yıl iki ay ile, 20 yıl arasında değişen hapis cezası verilirken, iki bin 621 kişiye beraat, 525 kişiye ceza verilmesine yer olmadığı kararı olmak üzere toplam 6 bin 950 kişi hakkında karar verildi. Sonuçta darbe girişimi davasında 3 bin 804 kişi mahkum edildi, 2 bin 621 kişi de beraat etti. Ağırlaştırılmış müebbet-müebbet kararları meslek ve rütbe dağılımı da şöyle:





– Ağırlaştırılmış Müebbet: 71 general, 821 subay, 173 astsubay, 50 uzman çavuş, 61 asker öğrenci, 24 sivil, 4 polis, 12 er, 24 sivil.





– Müebbet: 20 general, 403 subay, 131 astsubay, 164 uzman çavuş, 276 askeri öğrenci, 12 polis, 91 er.





– Süreli Hapis Cezası Alanlar: 18 general, 642 subay, 232 astsubay, 366 uzman çavuş, 154 polis, 43 er, 18 sivil, 1 Mülki amir, 17 askeri öğrenci.