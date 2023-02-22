Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avı operasyonu deprem dinlemedi: 20 kişiye gözaltı kararı /22 Şubat 2023 18:18

Cadı avı operasyonu deprem dinlemedi: 20 kişiye gözaltı kararı

Hizmet Hareketi’ne yönelik Manisa merkezli operasyonda 20 kişi ‘mağdur ailelere yardım ettikleri’ gerekçesiyle gözaltına alındı. Dosyaya 24 saatlik kısıtlama getirildi.

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Bold Medya’dan Necdet Çelik’in haberine göre Manisa 1. Sulh Ceza Hakimi Nihat Kaya imzalı kararla, çoğu KHK’lı 20 kişi hakkında gözaltı işlemi yapıldı. Kaya, ‘yapılan soruşturmanın kapsamı ve atılı suçun vasıf ve mahiyetini’ dikkate alarak, gözaltına alınan yardımseverlerin avukatlarıyla görüşmesine ve dosya hakkında bilgi edinmesine 24 saatlik yasak getirdi.

Gözaltına alınanlar arasında aynı aileden iki ya da üç kişinin yer aldığı görülüyor. Karı koca gözaltına alınanların çocuklarını yakınlarına emanet ettiği öğrenildi.

Türkiye'nin depremle sarsıldığı ve insani yardımın öneminin daha iyi anlaşıldığı bir süreçte yapılan gözaltıların gerekçesi ise dikkat çekti. 20 kişi, 'mağdur ailelere yardım etmek' suçlaması kapsamında gözaltına alındı. 
 
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