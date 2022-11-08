Cadı avı sürüyor; eski askeri öğrencilere ‘neden arandınız’ operasyonu

AKP rejiminin ‘cadı avı’ bitmek bilmiyor. Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 27’si, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında askeri 18 asker öğrenci de bulunuyor. Edinilen bilgilere göre askeri öğrencilere ‘ankesörlü telefondan neden arandığı’ soruluyor.

SUÇLAMA CEZASI KESİNLEŞENLERE YARDIMCI OLMAK

Ankara’da, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14’ü göaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında KHK ile meslekten ihraç edilen eski Tuğgeneral E.Y. ile ihraç edilen 5 subay ve astsubay bulunuyor. Bu kişiler, istinaf veya Yargıtay’da cezaları kesinleşen kişileri yurt dışına çıkmalarına yardımcı olmakla suçlanıyor.





13 ASKERİ OKUL ÖĞRENCİSİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 12 ilde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 19’u gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4’ü muvazzaf 14 asker, 15 Temmuz sonrası ilişikleri kesilen 13 askeri okul öğrencisi ile ihraç polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler ankesörlü telefon, sabit hatlar ya da büfelere kurulu kontörlü telefonlardan aranmakla suçlanıyor.





İSTANBUL’DA DA 18 ASKERİ OKUL ÖĞRENCİSİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 34 kişiden 27’si gözaltına alındı. Ankesörlü telefon kartları ile ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan arandıkları iddia edilen kişiler arasında Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 3 astsubay ve 4 subay ile ihraç edilen 2 eski askeri personelin yanı sıra 18 kapatılan askeri okul öğrencisi de bulunuyor.