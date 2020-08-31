Cadı avı tıp öğrencisi genç kızın hayatını soldurdu!





Türkiye’de başlayan cadı avı sonrası KHK ile mesleğinden edildikten sonra Denizli Cezaevi’ne atılan öğretmen Ali Koca, 7 yıl 6 hapis cezasına çarptırıldı. Babası Ali Koca’ya yapılan haksızlıklara ve zulme dayanamayan 21 yaşındaki tıp öğrencisi Ayşe Koca üzüntüsünden kansere yakalandı.







‘’BEN BUNU BABAMA NASIL SÖYLERİM?’’





Tahlil sonuçları ilk çıktığında kansere yakalandığını öğrenen Ayşe Koca, ‘‘Ben bunu babama nasıl söyleyeceğim.’’ diyerek babasını üzmemek için uzun süre hastalığını babasından gizledi.



