Cadı avı tıp öğrencisi genç kızın hayatını soldurdu!

Türkiye’de başlayan cadı avı sonrası KHK ile mesleğinden edildikten sonra Denizli Cezaevi’ne atılan öğretmen Ali Koca, 7 yıl 6 hapis cezasına çarptırıldı. Babası Ali Koca’ya yapılan haksızlıklara ve zulme dayanamayan 21 yaşındaki tıp öğrencisi Ayşe Koca üzüntüsünden kansere yakalandı.
‘’BEN BUNU BABAMA NASIL SÖYLERİM?’’
Tahlil sonuçları ilk çıktığında kansere yakalandığını öğrenen Ayşe Koca, ‘‘Ben bunu babama nasıl söyleyeceğim.’’ diyerek babasını üzmemek için uzun süre hastalığını babasından gizledi.
Tıp fakültesini bitirip hastalara şifa dağıtmayı hayal eden Ayşe Koca şu an hastalığının 4. evresinde kanser ile mücadele ederken bir taraftan da çok sevdiği babası Ali Koca’nın tahliye haberini bekliyor.