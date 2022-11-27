Cadı avı zulmünde sınır tanımıyorlar: Anne-babayı tutuklayıp, 3 çocuğu yurda verdiler

Soykırım uygulamalarını aratmayan cadı avı devam ediyor! Tarih öğretmeni olan Eyüp Alıcı, 4,5 yıldır tutukluydu. Eşi Serda Alıcı da geçtiğimiz hafta içi Edirne’de tutuklandı.







Annelerinin yanındaki yaşları 4, 11 ve 15 olan üç çocuk ise Edirne Çocuk Esirgeme Kurumu’na gönderildi. Yakınları, isimleri Neda, Sena ve Azra olan çocukları istiyor ancak rejim ‘prosedür’ gerekçesiyle vermiyor.





İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili paylaşımında, “Çocuk esirgemedeki çocukları aileye verin! 3 çocuğun babası cezaevinde, anne Serda Alıcı tutuklandı! Çocuklar Edirne SHÇEK’te! Aile yakınları Azra, Sena, Neda’yı istiyor, aileye verin! Psikolojilerini bozmayın!” ifadelerini kullandı.





KHK’yla kapatılan okullarda çalıştığı, ayrıca tutuklu olan eşine ‘yardım ve yataklık’ yaptığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Serda Alıcı, geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. 12 yıl ceza verilen eşi Eyüp Alıcı da kapatılan okullarda tarih öğretmenliği yapıyordu.



