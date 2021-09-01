[Cadı avına yeni gerekçe] ‘Tutuklu yakınlarına yardım’

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12’si kadın 26 şüpheliye yönelik gece saatlerinde belirlenen 26 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla evleri basılan vatandaşların suçu ise ‘örgüt adına himmet adı altında para toplayarak hakkında adli işlem yapılanlara ve ailelerine örgütten kopmalarını engellemek amacıyla para yardımlarında bulunmak’ olarak açıklandı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheli yakalanırken adreslerde bulunan 1 kişi de gözaltına alındı. Aralarında ev hanımlarının da bulunduğu vatandaşlar, eşleri tutuklu olan ailelere maddi yardım yapmakla suçlanıyor.

