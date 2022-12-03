Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avına yeni isimler eklenecek: 521 yeni ankesörlü hat belirlendi /03 Aralık 2022 14:33

Cadı avına yeni isimler eklenecek: 521 yeni ankesörlü hat belirlendi

15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi'ne yönelik başlatılan cadı avında yeni bir sayfa daha açılıyor. İddiaya göre daha önceki gözaltı ve tutuklamalarda kullanılmayan 521 yeni ankesörlü hat belirlendi. Bu hatlar üzerinden aranan isimlere yeni operasyonların yapılması bekleniyor.

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Medyaradar'da yer alan habere göre Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ikinci heyeti, Hizmet Hareketi'ne yönelik yargılamalar sırasında sözde mahrem yapılanma tarafından kullanıldığı ileri sürülen ancak kayıtlarda olmayan bazı sabit numaraları fark etti.

İddiaya göre araştırma sonucu büfe gibi işletmelere tahsis edilen sabit hatların yanı sıra kontörlü kartlarla çalışan bu numaralardan asker, polis ve yargı mensubu gibi kamu görevlilerinin ardışık ve periyodik arandıkları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen mahkeme heyeti, bu numaraların emniyetin sorgu havuzundaki yaklaşık 20 bin sabit/ankesör hat arasında olup olmadığını sordu.

Numaraların daha önce soruşturma ve yargılamalara konu edilmediğinin belirlenmesi üzerine mahkeme heyeti, ortaya çıkardığı 521 hattın sorgu havuzuna dahil edilmesini istedi.

Ayrıca bu numaralar üzerinden aranan kişilerin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunan mahkeme heyeti, ankesör soruşturmaları kapsamında bu yeni gelişmeyi ilgili kurumlara da bildirdi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Okay Koç'un imzasının bulunduğu suç duyurusu dilekçesinde gizli sorumluların, TSK başta olmak üzere kritik kamu kurumlarında görev yapan isimlerin deşifre olmaması için bir dönem ankesörlü hatlar üzerinden irtibat sağladıkları ileri sürüldü. 

Dilekçede, bugüne kadar deşifre edilen binlerce sabit hattın yanı sıra gizli sorumluların periyodik kullandığı çok sayıda ankesör hattının ise henüz belirlenmediği aktarıldı.

İLGİLİ BAŞSAVCILIKLARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Yargılamalar sırasında mahkeme heyetinin bizzat bu durumla karşılaştığı vurgulanan dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Sabit hat soruşturma ve kovuşturma dosyalarının tamamına yakınında bulunan bu eksiklerin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla mahkememizce, bugüne kadar tespit edilen 305 sabit hat yönünden daha önce suç duyurusu yapılmıştı. Yine mahkememizce sanık HTS'lerinden tespit edilip kolluk birimlerinde yaptırılan ve devam eden saha araştırmalarında belirlenen ve sorgu havuzunda yer almayan 216 sabit hattın da (toplam 521 sabit hat) sorgu havuzuna dahil edilmesi, HTS kayıtlarının temin edilip gerekli analiz çalışmaları yapılması, ulaşılan sonuçlara göre örgütsel iletişim modeline uygun olan arama kayıtlarında geçen numaraların fiili kullanıcıları hakkında soruşturma başlatılması, haklarında soruşturma ve kovuşturma devam edenler yönünden ise dosyalarına delil mahiyetinde gönderilmesi için tespit edilen 521 sabit hat yönünden ilgili başsavcılıklara suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."

Ankesör soruşturmaları için oluşturulan sorgu havuzunda, 2012’den sonraki HTS kayıtlarının bulunduğu aktarılan dilekçede, bu tarihlerden önce de sabit hatlar üzerinden görüşmeler yapıldığı, bu nedenle ankesör soruşturmaları için 1 Ocak 2007'nin milat kabul edilmesi gerektiği belirtildi.
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