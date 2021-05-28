Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında 15 ay haksız yere hapis yatan genç intihar etti /28 Mayıs 2021 12:00

Cadı avında 15 ay haksız yere hapis yatan genç intihar etti

15 Temmuz’dan sonra tutuklanıp Konya Cezaevinde 18 ay hapis yatan gazetecilik mezunu İdris Köle intihar etti. Cezaevinden çıktıktan sonra hayvancılıkla geçinmeye çalışan Köle’nin ölüm nedeni bilinmiyor.

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Cadı avı soruşturmaları kapsamında 31 Ağustos 2016’da tutuklanan ve 18 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen 33 yaşındaki İdris Köle 25 Mayıs’ta intihar etti. Vefatından önce Konya Cihanbeyli ilçesi, Kuşça köyünde koyunlarıyla ilgilenen Köle’nin kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

MAHKEMEDEN KAĞIT GELMİŞTİ

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü mezunu İdris Köle’nin neden intihar ettiği bilinmiyor. Vefatından birkaç gün önce evine mahkemeden tekrar kağıt geldiği belirtiliyor.

Üniversiteden mezun olduktan sonra medya kurumlarında staj yapan Köle, daha sonra Konya’da bir süre esnaflık yapmış, hapisten çıktıktan sonra da köyüne yerleşmişti.
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