Samanyolu Haber /Gündem / 15 avukata hakimlik ve savcılık sınavına çalıştılar diye operasyon /06 Temmuz 2021 10:15

15 avukata hakimlik ve savcılık sınavına çalıştılar diye operasyon

Hakim ya da savcı olmak için sınavlara hazırlanan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararında etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri etkili oldu. Suçlama ise öğrencilerin kaldıkları evde hakimlik ve savcılık sınavına hazırlanmaları.

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Hizmet Hareketi üyesi oldukları ve hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Hizmet Hareketi'nin çalışma evinde kaldıkları ve 2013-2014 hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandığı tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca önceki operasyonlarda yakalanan ve itirafçı olmayı kabul eden 11 kişinin de beyanlarında, söz konusu kişilerle aynı dönemde aynı evlerde hakimlik savcılık sınavlarına çalıştıklarını söyledikleri ileri sürüldü.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tamamı avukat 15 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.
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