Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında 16 asker ve askeri öğrenciye gözaltı /05 Nisan 2021 11:49

Cadı avında 16 asker ve askeri öğrenciye gözaltı

Türkiye’nin gündemi 104 emekli amiralin yaptığı bildiri ile çalkalanırken cadı avında 16 kişi için gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında askeri okuldan atılmış 13 öğrenci ile 1 aktif görevde olan astsubay ve 2 istifa etmiş asker var.

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Balıkesir’de, TSK’dan ve askeri okullardan atılan askeri personele yönelik soruşturmada 16 kişi hakkında ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları için gözaltı kararı verildi.

ALIŞILDIK SUÇLAMALAR

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1’i aktif görevde astsubay, 2’si istifa etmiş asker ve 13’ü kapatılan askeri okul öğrencisi olan 16 kişinin ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alınan isimlere yönelik olarak Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Susurluk’taki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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