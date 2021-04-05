Cadı avında 16 asker ve askeri öğrenciye gözaltı

Balıkesir’de, TSK’dan ve askeri okullardan atılan askeri personele yönelik soruşturmada 16 kişi hakkında ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları için gözaltı kararı verildi.







ALIŞILDIK SUÇLAMALAR





Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1’i aktif görevde astsubay, 2’si istifa etmiş asker ve 13’ü kapatılan askeri okul öğrencisi olan 16 kişinin ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarıldı.





SABAH SAATLERİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ





İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alınan isimlere yönelik olarak Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Susurluk’taki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.