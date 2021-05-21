Cadı avında 211 kişi hakkında gözaltı kararı

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Çanakkale ve Ankara merkezli 3 ayrı operasyonda 211 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT Çanakkale Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile KOM Daire Başkanlığının desteğiyle Çanakkale, İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Operasyonlarda 84 kişi gözaltına alındı. Operasyonların hedefinde ise öğrenci, esnaf, ailelerin olduğu belirtiliyor. Gözaltına alınan kişilerin cezaevinde bulunan Hizmet Hareketi üyelerinin ailelerine maddi yardımda bulunduğu iddia edildi. Ayrıca birçok kişinin de yurt dışına çıkma planları ve girişimlerinin olduğu ileri sürüldü.





ANKARA'DA PEŞ PEŞE OPERASYONLAR







Diğer yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, emniyet ve jandarma mensuplarına yönelik iki ayrı operasyonda 67 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Ayrıca yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, adalet teşkilatı çalışanlarına yönelik başka bir soruşturma kapsamında 60 isim hakkında gözaltı kararı verildi.







