Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında 36 gözaltı kararı /06 Nisan 2021 10:07

Cadı avında 36 gözaltı kararı

Ankara ve Kayseri merkezli iki operasyonda toplamda 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin çoğunu askerler oluşturuyor.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınav sorularında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, çoğunluğu daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubay olmak üzere 16 isim hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

KAYSERİ'DE DE 20 GÖZALTI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ise, bazı muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerin kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları gerekçesiyle operasyon başlatıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cadı avında 36 gözaltı kararı Sonraki Haber >>

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Perinçek amiralleri fena sattı

Perinçek amiralleri fena sattı

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:57:14