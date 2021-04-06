Cadı avında 36 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınav sorularında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.







Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, çoğunluğu daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubay olmak üzere 16 isim hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.





KAYSERİ'DE DE 20 GÖZALTI







Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ise, bazı muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerin kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları gerekçesiyle operasyon başlatıldı.





İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.