Cadı avında 39 eski mülki amire gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında eski mülki idare amirleri hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi. 40 isim hakkında gözaltı, 11 eski mülki idare amiri hakkında ise ifadeye çağrılması kararı verildi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, yürüttüğü soruşturmada 51 kişiyi takibe aldı. Haklarındaki suçlama ise kontörlü ya da ankesörlü telefonlardan aranmaktı. Ayrıca takibe alınan isimler hakkında itirafçı beyanları olduğu ileri sürüldü.







Gözaltı kararı verilen 40 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 23 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen isimlerden 22'si gözaltına alındı. Diğer isimlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



