Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında 532 gözaltı kararı /26 Nisan 2021 08:44

Cadı avında 532 gözaltı kararı

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avına sahur operasyonlarıyla hız verildi. İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de TSK mensuplarına yönelik operasyonda 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında sabit ve ankesörlü telefonlardan arandıkları gerekçesi ile itirafçı beyanları delil gösterilerek 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı. 

İzmir ve İstanbul merkezli 62 ilde yapılan çalışmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığı'na mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile askeri okullarla ilişiği kesilen 42 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 97'si Jandarma Genel Komutanlığı, 111'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 235'i astsubay, 8'i uzman çavuş muvazzaf konumda 243 şüpheli ile askeri okullarla ilişiği kesilen 31 öğrencisi olmak üzere toplam 274 kişinin gözaltına alınmasına yönelik karar çıkarıldı.

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