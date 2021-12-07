(CADI AVI'NDA BUGÜN) 12 ilde operasyon, 20 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hizmet Hakeketi mensuplarına yönelik soruşturmada 2'si aktif, 1'i emekli, 4'ü ihraç subay, 28'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.









Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden iletişim sağladıkları tespit edilen 35 kişi ile 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.





35 kişiden 20'si gözaltındaDiğer kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.