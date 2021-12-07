Samanyolu Haber /Gündem / (CADI AVI'NDA BUGÜN) 12 ilde operasyon, 20 kişi gözaltına alındı /07 Aralık 2021 10:21

(CADI AVI'NDA BUGÜN) 12 ilde operasyon, 20 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 12 ilde Hizmet Hakeketi mensuplarına yönelik cadı avı operasuonu düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 37 kişiden 20'si gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hizmet Hakeketi mensuplarına yönelik soruşturmada 2'si aktif, 1'i emekli, 4'ü ihraç subay, 28'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

35 kişiden 20'si gözaltında

Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden iletişim sağladıkları tespit edilen 35 kişi ile 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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