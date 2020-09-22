[Cadı avında bugün] 27'si avukat 66 kişiye gözaltı

SAMANYOLUHABER- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü cadı avı soruşturmasında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda avukatlara yönelik operasyon düzenledi.





İzmir merkezli 19 ilde sabahın erken saatlerinde evleri basan polisler 55 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şehirlerde gözaltına alınanların İzmir'e götürüldüğü belirtildi.





Hakkında gözaltı verilen 11 kişinin arandığı kaydedildi.





AVUKATLARA GÖZDAĞI





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin İzmir'deki operasyonla yargının savunma ayağını teşkil eden avukatlara gözdağı vermeye çalıştığı belirtiliyor.





İki hafta önce de Ankara'da 60 avukat, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avında gözaltına alınan ya da tutuklanan kişilerin avukatlığını üstlendikleri gerekçesi ile gözaltına alınmıştı. Avukatların tamamına yakını tutuklanmıştı.





Ankara Barosu başta olmak üzere barolardan "Avukatları serbest bırakın" çağrısında bulunulmuştu.







