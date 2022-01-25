Cadı avında bugün: 29 jandarma personeli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Jandarma Astsubay Sınavına giren 29 Jandarma personeli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 20 ilde yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 17’si gözaltına alındı.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hizmet Hareketi’ne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 2012 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Ankara merkezli 20 ilde 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Jandarma personellerinin ikametlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece yarısı yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı.