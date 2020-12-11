[Cadı avında bugün] 33 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü cadı avı soruşturmasında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.





Ankara merkezli 10 ilde sabahın erken saatlerinde evlere yapılan baskında 29 kişi gözaltına alındı. Diğer şehirlerde gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceği kaydedildi.





Gözaltına alınanlar arasında infaz koruma memuru, cezaevi kâtibi ve farklı birimlerde görevli 19 kişinin olduğu belirtildi.





Diğer 14 kişinin ise Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru olduğu öğrenildi.



