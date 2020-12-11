Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] 33 kişiye gözaltı kararı /11 Aralık 2020 09:43

[Cadı avında bugün] 33 kişiye gözaltı kararı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejiminin Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avında bugün 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü cadı avı soruşturmasında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

Ankara merkezli 10 ilde sabahın erken saatlerinde evlere yapılan baskında 29 kişi gözaltına alındı. Diğer şehirlerde gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceği kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında infaz koruma memuru, cezaevi kâtibi ve farklı birimlerde görevli 19 kişinin olduğu belirtildi.

Diğer 14 kişinin ise Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru olduğu öğrenildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [Cadı avında bugün] 33 kişiye gözaltı kararı Sonraki Haber >>

'Devlet bunu biliyor' diyerek itiraf etti

'Devlet bunu biliyor' diyerek itiraf etti

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

Gençlerden örnek çalışma

Gençlerden örnek çalışma

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:55:29