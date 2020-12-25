Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] 38 kişiye gözaltı /25 Aralık 2020 10:11

[Cadı avında bugün] 38 kişiye gözaltı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetin Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik cadı avında bugün 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı cadı avı soruşturmasında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde 17 kişinin gözaltına alınması için evlere baskın düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatı ile Ankara başta olmak üzere 12 ilde 21 kişinin gözaltına alınması için evlere baskın düzenlendi. 

Diğer illerde gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği belirtildi. 
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