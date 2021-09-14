Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında bugün: 43 ilde 143 gözaltı kararı /14 Eylül 2021 10:42

Cadı avında bugün: 43 ilde 143 gözaltı kararı

Ankara merkezli 43 ildeki cadı avında bir kısmı asker ve polis olan 143 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

İlk operasyonda başta jandarma olmak üzere 61’i çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet'e yönelik diğer operasyonda ise Sekizi 1’inci sınıf, biri 2’nci sınıf emniyet müdürü 15 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun yanı sıra haklarında soruşturma yürütülen 26 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. 

Ankara merkezli düzenlenen bütün bu cadı avı operasyonlarında toplam 143 kişi hakkında 43 ilde işlem başlatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cadı avında bugün: 43 ilde 143 gözaltı kararı Sonraki Haber >>

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü

Maaşını alamayan kepçe operatörü patronun kamyonları ezdi

Maaşını alamayan kepçe operatörü patronun kamyonları ezdi

Ortaokul öğrencilerine ağır hakaretler

Ortaokul öğrencilerine ağır hakaretler

New York'ta aşı karşıtı protesto

New York'ta aşı karşıtı protesto

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

Damat Berat tribünde görüntülendi

Damat Berat tribünde görüntülendi

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:54:23