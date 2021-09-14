Cadı avında bugün: 43 ilde 143 gözaltı kararı

İlk operasyonda başta jandarma olmak üzere 61’i çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Emniyet'e yönelik diğer operasyonda ise Sekizi 1’inci sınıf, biri 2’nci sınıf emniyet müdürü 15 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.





Bunun yanı sıra haklarında soruşturma yürütülen 26 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.





Ankara merkezli düzenlenen bütün bu cadı avı operasyonlarında toplam 143 kişi hakkında 43 ilde işlem başlatıldı.