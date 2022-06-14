Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında bugün: 44 gözaltı /14 Haziran 2022 09:39

Cadı avında bugün: 44 gözaltı

15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi üyelerine yönelik başlatılan cadı avı devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde 4 ilde 44 kişi için gözaltı kararı verildi ve belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında yeni gözaltılar yaşandı. Mersin, Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli'nde 44 kişi için gözaltı kararı verildi. 

Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin Hizmet Hareketi ile irtibatlarının devam ettiği, ayrıca tutuklu ve hükümlü yakınlarına yardım ettikleri suçlaması yapıldı. 

Gözaltı kararı verilen isimlerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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