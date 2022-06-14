Cadı avında bugün: 44 gözaltı

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında yeni gözaltılar yaşandı. Mersin, Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli'nde 44 kişi için gözaltı kararı verildi.





Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin Hizmet Hareketi ile irtibatlarının devam ettiği, ayrıca tutuklu ve hükümlü yakınlarına yardım ettikleri suçlaması yapıldı.





Gözaltı kararı verilen isimlerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.





