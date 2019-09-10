[Cadı avında bugün] 53 kişiye gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hizmet Hareketi gönüllüsü 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Savcılığın talimatı ile bugün 28 ilde sabah erken saatlerde evlere baskın düzenlendi.
GÖZALTINA ALINANLAR KONYA EMNİYETİ'NDE
Diğer illerde gözaltına alınan kişilerin Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ne getirileceği bildirildi.
Daha önce gözaltına alınan bazı kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi.