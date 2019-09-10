Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] 53 kişiye gözaltı /10 Eylül 2019 10:26

[Cadı avında bugün] 53 kişiye gözaltı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avında bugün 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SHABER3.COM

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hizmet Hareketi gönüllüsü 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Savcılığın talimatı ile bugün 28 ilde sabah erken saatlerde evlere baskın düzenlendi. 

GÖZALTINA ALINANLAR KONYA EMNİYETİ'NDE

Diğer illerde gözaltına alınan kişilerin Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ne getirileceği bildirildi.

Daha önce gözaltına alınan bazı kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi.     
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