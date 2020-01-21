[Cadı avında bugün] 53 kişiye gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen polislerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.







Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'nın yanı sıra Mersin, İstanbul, Osmaniye ve Isparta'da sabahın erken saatlerinde evlere baskın düzenlendi.





Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün akabinde Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların Adana'ya gönderileceği bildirildi.





ANKARA'DA 16 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 5'i daha önce KHK ile ihraç edilmiş 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Gözaltı kararı üzerine Ankara, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta operasyon yapıldı.





İSTANBUL'DA 15 KİŞİYE GÖZALTI





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı tarafından 15 Hizmet Hareketi gönüllüsü gözaltına alındı.





Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 13 kişi arasında işadamları ve kamudan ihraç edilen kişilerin olduğu belirtiliyor.





15 kişi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin hukuksuzlukları yüzünden mağdur olan ailelere yardım etmekle suçlanıyor.



